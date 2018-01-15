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Источник: приобретение Караваева является приоритетом "Динамо" в зимнее трансферное окно

Спорт
15 января, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Караваев является воспитанником московского ЦСКА, однако не смог закрепиться в основном составе армейцев, приняв участие в двух играх команды в сезоне-2013/14

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Вячеслав Караваев (слева)

Вячеслав Караваев (слева)

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский защитник чешской "Спарты" Вячеслав Караваев является приоритетом в списке трансферных задач московского "Динамо" в нынешнюю зимнюю трансферную кампанию. Об этом ТАСС сообщил источник в футбольном клубе.

"Сумма отступных в контракте защитника с пражским клубом составляет три миллиона евро, однако пока "Динамо" не готово платить такую сумму. Сейчас речь идет о 1,5 млн. Динамовцы готовы предложить два варианта - аренду с последующим правом выкупа и сразу же выкуп. Пражская сторона хочет выручить больше, но контракт игрока истекает по окончании сезона, и цена на него соответственно падает", - рассказал источник.

Представитель Караваева Алексей Сафонов подтвердил интерес к игроку со стороны "Динамо". "Диалог ведется не только с ними ["Динамо"]. Пока же Караваев находится на сборах со "Спартой", но они готовы его отпустить, потому что он для них достаточно дорогой игрок", - сказал он.

Караваев является воспитанником московского ЦСКА, однако не смог закрепиться в основном составе армейцев, приняв участие в двух играх команды в сезоне-2013/14. После годичных аренд в чешские "Дуклу" и "Яблонец" защитник летом 2016 года подписал контракт со "Спартой". В прошлом сезоне россиянин принял участие в 37 встречах пражан, в том числе в девяти в Лиге Европы, и был включен в символическую сборную сезона чемпионата Чехии. В текущем сезоне, перед которым пражан возглавил новый тренер - итальянец Андреа Страмаччони, Караваев потерял место в основном составе - 7 игр во всех соревнованиях.

Летом Караваев был близок к переходу в "Локомотив", но его кандидатуру в последний момент отверг главный тренер красно-зеленых Юрий Семин. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызывал защитника на сбор перед товарищеским матчем с московским "Динамо" (3:0), но на поле футболист не вышел. Черчесов заявил, что игрок не смог себя полностью проявить в сборной, так как был отвлечен на разговоры о возможном переходе в "Локомотив".

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