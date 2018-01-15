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Девять футбольных ассоциаций заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА - 2020

Спорт
15 января, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Заинтересованность в проведении матча за Суперкубок проявили Албания, Белоруссия, Финляндия, Франция, Израиль, Казахстан, Молдавия, Северная Ирландия и Португалия

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Большая спортивная арена "Лужники"

Большая спортивная арена "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 января. Девять национальных футбольных ассоциаций проявили заинтересованность в проведении матча за Суперкубок УЕФА в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Процедура выбора места проведения Суперкубка УЕФА - 2020 началась 8 декабря 2017 года. До 12 января 2018 года ассоциации должны были выразить заинтересованность в проведении матча. Отмечается, что ассоциации стран, которые примут матчи чемпионата Европы 2020 года, не имели права участвовать в выборах.

Заинтересованность в проведении матча за Суперкубок проявили Албания (Тирана), Белоруссия (Минск), Финляндия (Хельсинки), Франция (Ницца), Израиль (Хайфа), Казахстан (Алма-Ата), Молдавия (Кишинев), Северная Ирландия (Белфаст) и Португалия (Порту).

Окончательная заявка на право проведения встречи за Суперкубок должна быть подана ассоциацией до 29 марта 2018 года. Место проведения встречи будет выбрано в мае 2018 года.

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