Девять футбольных ассоциаций заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА - 2020

ТАСС, 15 января. Девять национальных футбольных ассоциаций проявили заинтересованность в проведении матча за Суперкубок УЕФА в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Процедура выбора места проведения Суперкубка УЕФА - 2020 началась 8 декабря 2017 года. До 12 января 2018 года ассоциации должны были выразить заинтересованность в проведении матча. Отмечается, что ассоциации стран, которые примут матчи чемпионата Европы 2020 года, не имели права участвовать в выборах.

Заинтересованность в проведении матча за Суперкубок проявили Албания (Тирана), Белоруссия (Минск), Финляндия (Хельсинки), Франция (Ницца), Израиль (Хайфа), Казахстан (Алма-Ата), Молдавия (Кишинев), Северная Ирландия (Белфаст) и Португалия (Порту).

Окончательная заявка на право проведения встречи за Суперкубок должна быть подана ассоциацией до 29 марта 2018 года. Место проведения встречи будет выбрано в мае 2018 года.