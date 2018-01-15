Двести наставников городских волонтеров подготовят к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Программа подготовки волонтерских лидеров стартовала в Ростове-на-Дону за 150 дней до начала чемпионата мира по футболу. В рамках программы планируют обучить 200 наставников, которые затем передадут знания волонтерам, сообщила ТАСС руководитель центра подготовки городских волонтеров чемпионата мира в Ростове-на-Дону Вера Гвоздева.

"Сегодня мы дали старт образовательной программе в рамках визита губернатора, мы рассказали о программе наставничества. Образовательная программа, которая будет реализована для подготовки городских волонтеров, заключается в том, что мы сначала отбираем и готовим наставников. Мы 200 наставников обучаем образовательной программе городских волонтеров, затем за каждым из них закрепляем 15-20 городских волонтеров и после обучения уже наставник в своей группе реализует эту образовательную программу", - пояснила собеседница агентства.

В понедельник уже прошло первое занятие, и наставники начали разрабатывать программу подготовки и мотивации городских волонтеров для работы на тестовых матчах в апреле в Ростове-на-Дону.

По словам Гвоздевой, наставников отобрали из числа желающих стать добровольцами. Всего за время работы центра - с июня 2016 года - было подано более шести тысяч заявок, в том числе и от серебряных волонтеров (волонтеры старшего возраста). "Из этих заявок будет отобрано 1800 городских волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу в Ростове-на-Дону", - добавила она, уточнив, что их имена станут известны в марте.

Образовательная программа для наставников рассчитана на два месяца. Затем с марта тим-лидеры начнут обучать уже отобранных волонтеров. Основная задача городских волонтеров - создание гостеприимной доброжелательной обстановки, работа с болельщиками, гостями, туристами, которые приезжают в город, помощь в ориентировании на местности. Этому и будут обучать волонтеров.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о возможности обучения добровольцев и иностранным языкам. "У нас есть школа-партнер, которая готова обучить наших волонтеров на безвозмездной основе английскому, французскому, итальянскому, немецкому, испанскому, китайскому, арабскому языкам. Сейчас прорабатываем вопрос сотрудничества с центром японского языка из Нижнего Новгорода, они готовы обучить ему волонтеров", - пояснила Гвоздева.

Кто становится волонтером

Одной из первых заявку подала 19-летняя студентка ЮРИУ РАНХиГС Мария Топилина, которая уже около пяти лет занимается волонтерской деятельностью.

"Такое крупное событие, как чемпионат мира по футболу, проходит в первый раз у нас в России, в родном городе, мне захотелось быть его частью", - поделилась она с корр. ТАСС своими ожиданиями от турнира.

По ее словам, кроме создания дружелюбной атмосферы, волонтеры должны знать иностранный язык, чтобы помочь гостям сориентироваться на местности. Сама девушка говорит на английском языке.

"Во время обучения нам расскажут о том, что можно гостям посоветовать посетить в Ростове-на-Дону, в области, какие есть интересные места. Также в обязанности волонтера будет входить информирование о мероприятиях, которые будут проходить в рамках чемпионата", - пояснила она.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Уругвая, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.