ФК "Сантос": предметный интерес к Вериссимо проявляет только "Спартак"

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "Спартак" является единственным, кто проявляет предметный интерес к защитнику бразильского "Сантоса" Лукасу Вериссимо. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров по управлению бразильским клубом Рафаэль Вита.

Ранее руководство бразильского клуба сообщило ТАСС, что переговоры между клубами должны пройти на этой неделе. В свою очередь бразильские СМИ сообщали, что "Сантос" не готов отпускать 22-летнего центрального защитника меньше, чем за €10 млн.

"На сегодняшний день могу сказать, что "Сантос" продолжает переговоры со "Спартаком" относительно трансфера Вериссимо. В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу. Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста", - сказал Вита.

"Сегодня мы провели встречу с агентом игрока, на которой выслушали пожелания представителя футболиста. Я уже говорил, что игрок готовится к встрече с "Линенсе" и попросил доводить до него только ключевые сведения относительно его дальнейшей судьбы", - добавил собеседник ТАСС.

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде он дебютировал в 2015 году, до этого играл в молодежном составе клуба. В 2017 году игрок провел 34 матча в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, получив девять желтых карточек.