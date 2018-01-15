Карякин сыграл вничью с Со в третьем раунде шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 15 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в третьем раунде шахматного супертурнира в голландском Вейк- ан-Зее. Турнир завершится 28 января.

Другой россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань, Петр Свидлер разошелся миром с голландцем Анишем Гири, Максим Матлаков - с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

Индиец Вишванатан Ананд обыграл американца Фабиано Каруану, англичанин Гавейн Джонс оказался сильнее индийца Башкарана Адхибана, обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с китайцем Вэй И.

Гири и Ананд делят лидерство в турнирной таблице после трех туров, в их активе по 2,5 очка. Далее идут Карлсен, Мамедьяров, Джонс (все - по 2 очка), Карякин, Со, Крамник, Свидлер (по 1,5 очка), Вэй И, Матлаков, Каруана (все - по 1 очку), Адхибан и Хоу Ифань (по 0,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.