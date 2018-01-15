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Форвард "Калгари" Годро признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
15 января, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Второй звездой признан одноклубник Годро вратарь Майк Смит, третьей - форвард "Питтсбурга" Фил Кессел

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Джонни Годро

Джонни Годро

© (AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 15 января. Нападающий "Калгари" Джонни Годро признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе "Калгари" одержал четыре победы в четырех играх. Годро принял участие в четырех встречах и набрал 8 очков (2 шайбы + 6 передач).

Второй звездой признан одноклубник Годро вратарь Майк Смит. Он принял участие в трех матчах, в которых в среднем пропускал по 1,32 шайбы и отражал 96,3% бросков.

Третьей звездой стал форвард "Питтсбурга" Фил Кессел, который в двух матчах набрал 5 очков (2+3).

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