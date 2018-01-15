РШФ зарегистрировала пять кандидатов на пост главы организации

ТАСС, 15 января. Секретариат Российской шахматной федерации (РШФ) зарегистрировал пять кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщает пресс-служба РШФ.

В понедельник было объявлено о регистрации в качестве кандидата чемпиона СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча (выдвинут Федерацией шахмат Ростовской области). Также сообщается, что на пост главы организации претендуют член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов (выдвинут Федерацией шахмат и шашек Кабардино-Балкарской Республики), ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков (выдвинут Шахматной федерацией Карачаево-Черкесской Республики), президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров (выдвинут Федерацией шахмат Чеченской Республики) и вице-президент РШФ Андрей Селиванов (выдвинут Шахматной федерацией Республики Северная Осетия - Алания).

Регистрация кандидатов завершится 18 января. Выборы президента РШФ состоятся 3 февраля 2018 года в Москве во время XIII съезда Российской шахматной федерации. В настоящее время федерацию возглавляет Андрей Филатов.