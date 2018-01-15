Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РШФ зарегистрировала пять кандидатов на пост главы организации

Спорт
15 января, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

На пост претендуют Эдуард Субоч, Заурбек Мальсагов, Иван Стариков, Сергей Нестеров и Андрей Селиванов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 января. Секретариат Российской шахматной федерации (РШФ) зарегистрировал пять кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщает пресс-служба РШФ.

В понедельник было объявлено о регистрации в качестве кандидата чемпиона СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча (выдвинут Федерацией шахмат Ростовской области). Также сообщается, что на пост главы организации претендуют член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов (выдвинут Федерацией шахмат и шашек Кабардино-Балкарской Республики), ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков (выдвинут Шахматной федерацией Карачаево-Черкесской Республики), президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров (выдвинут Федерацией шахмат Чеченской Республики) и вице-президент РШФ Андрей Селиванов (выдвинут Шахматной федерацией Республики Северная Осетия - Алания).

Регистрация кандидатов завершится 18 января. Выборы президента РШФ состоятся 3 февраля 2018 года в Москве во время XIII съезда Российской шахматной федерации. В настоящее время федерацию возглавляет Андрей Филатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография политического деятеля Виктора Анпилова
2
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
3
Меры безопасности могут усилить в школах после расследования ЧП в Перми
4
Главные песни Долорес ОʼРиордан и The Cranberries
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
7
Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 15 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама