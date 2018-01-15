СМИ: полиция подозревала Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи

ТАСС, 15 января. Испанская полиция подозревала аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, следователи с 2012 года собирали информацию по организации и проведению фондом Месси благотворительных матчей. Полиция подозревала, что Месси организует несколько таких игр в год и получает за них пожертвования в фонд, но при этом большая часть средств не доходила до фонда. По словам Гильермо Марина, организатора шести благотворительных матчей с 2012 по 2013 год, который помогал следователям в качестве свидетеля, суммарный доход от проведения шести встреч составил $6,9 млн, тогда как в фонд были переведены только $300 тыс. В 2015 году следователи представили отчет о расследовании в суд, но дело не было возбуждено из-за недостаточного количества улик.

Ранее Месси подозревался в уклонении от неуплаты налогов, изначально он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, однако позднее его наказание было заменено на штраф в €250 тыс.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.