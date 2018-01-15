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"Даллас" победил "Бостон" в матче НХЛ, Радулов отметился заброшенной шайбой

Спорт
15 января, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Встреча в Бостоне завершилась в овертайме со счетом 3:2, российский форвард "Далласа" Александр Радулов забросил 17-ю шайбу в текущем чемпионате

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Александр Радулов

Александр Радулов

© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 15 января. "Даллас" в овертайме со счетом 3:2 одержал гостевую победу над "Бостоном" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Стивен Джонс (24-я минута), Александр Радулов (29) и Тайлер Сегин (63). У гостей шайбы забросили Здено Хара (37) и Райан Спунер (52). Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне, в его активе стало 40 очков (17 голов + 23 передачи) за 45 игр.

17-я шайба Радулова в сезоне

Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин провел весь матч и отразил 29 из 32 бросков.

"Даллас" с 53 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции, "Бостон" с 56 баллами располагается на третьей строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Даллас" сыграет в гостях с "Детройтом" 17 января, "Бостон" проведет домашнюю встречу против "Монреаля" днем позднее.

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