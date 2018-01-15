"Даллас" победил "Бостон" в матче НХЛ, Радулов отметился заброшенной шайбой

ТАСС, 15 января. "Даллас" в овертайме со счетом 3:2 одержал гостевую победу над "Бостоном" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Стивен Джонс (24-я минута), Александр Радулов (29) и Тайлер Сегин (63). У гостей шайбы забросили Здено Хара (37) и Райан Спунер (52). Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне, в его активе стало 40 очков (17 голов + 23 передачи) за 45 игр.

17-я шайба Радулова в сезоне

Radulov in the right place at the right time. #GoStars pic.twitter.com/It9wbBxB9L — Dallas Stars (@DallasStars) 15 января 2018 г.

Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин провел весь матч и отразил 29 из 32 бросков.

"Даллас" с 53 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции, "Бостон" с 56 баллами располагается на третьей строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Даллас" сыграет в гостях с "Детройтом" 17 января, "Бостон" проведет домашнюю встречу против "Монреаля" днем позднее.