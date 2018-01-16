"Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 16 января. "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над клубом "Сток Сити" со счетом 3:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Антонио Валенсия (9-я минута), Антони Марсьяль (38) и Ромелу Лукаку (72). Французский полузащитник МЮ Поль Погба отдал две голевые передачи в матче.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков, "Сток" с 20 баллами идет 18-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 20 января в госятх сыграет против "Бернли", "Сток" в тот же день примет "Хаддерсфилд".