Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток" в матче чемпионата Англии

Спорт
16 января, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Встреча на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершилась со счетом 3:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 16 января. "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над клубом "Сток Сити" со счетом 3:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Антонио Валенсия (9-я минута), Антони Марсьяль (38) и Ромелу Лукаку (72). Французский полузащитник МЮ Поль Погба отдал две голевые передачи в матче.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков, "Сток" с 20 баллами идет 18-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 20 января в госятх сыграет против "Бернли", "Сток" в тот же день примет "Хаддерсфилд".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография политического деятеля Виктора Анпилова
2
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
3
Меры безопасности могут усилить в школах после расследования ЧП в Перми
4
Главные песни Долорес ОʼРиордан и The Cranberries
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
7
Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 15 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама