"Колорадо" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ, одержав седьмую победу подряд

ТАСС, 16 января. "Колорадо" одержал домашнюю победу над "Анахаймом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" шайбы забросили Мэтт Ньето (10-я минута), Натан Маккиннон (30) и Колин Уилсон (40). У "Анахайма" единственный гол на счету Крис Вагнера (33).

Российские хоккеисты "Колорадо" Наилья Якупов (10 минут 34 секунды на льду, два броска) и Никита Задоров (18 минут 48 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отметиться результативными действиями. Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов пропустил четвертую встречу из-за травмы нижней части тела.

"Колорадо" продлил серию побед до семи матчей и занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 43 играх. "Анахайм" идет 12-м, имея в активе 49 очков после 45 игр.

В следующем матче в ночь на четверг "Анахайм" дома встретится с "Питтсбургом", "Колорадо" в четверг на своей площадке примет "Сан-Хосе".