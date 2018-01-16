Петербург выбыл из борьбы за право принять Итоговый турнир WTA 2019 года

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-Петербург не примет Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2019. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"На данный момент остались два претендента - Сингапур и китайский Шэньчжэнь, - рассказал он. - На проведение турнира претендовал и Санкт-Петербург, который выбыл из борьбы, поскольку китайцы сильно увеличили призовой фонд. Санкт-Петербург не смог повторить такие же финансовые условия".

Итоговый турнир WTA с 2014 года проводился в Сингапуре, контракт теннисной организации с городом-государством истекает после турнира 2018 года. Следующее соглашение на проведение турнира будет рассчитано на пять лет.

На проведение Итогового турнира WTA с 2019 года изначально претендовали Санкт-Петербург, Шэньчжэнь, Манчестер, Прага и Сингапур.

Итоговый турнир WTA, который ранее назывался чемпионатом мира, проводится с 1972 года. В разные годы соревнования проходили в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Мюнхене, Мадриде, Дохе и Стамбуле. В итоговом турнире сезона принимают участие восемь лучших теннисисток года и восемь пар. Восемь побед в финалах WTA одержала представлявшая Чехословакию и США Мартина Навратилова, по пять титулов у Серены Уильямс и немки Штеффи Граф.