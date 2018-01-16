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Петербург выбыл из борьбы за право принять Итоговый турнир WTA 2019 года

Спорт
16 января, 14:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

На данный момент остались два претендента - Сингапур и китайский Шэньчжэнь

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-Петербург не примет Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2019. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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"На данный момент остались два претендента - Сингапур и китайский Шэньчжэнь, - рассказал он. - На проведение турнира претендовал и Санкт-Петербург, который выбыл из борьбы, поскольку китайцы сильно увеличили призовой фонд. Санкт-Петербург не смог повторить такие же финансовые условия".
Итоговый турнир WTA с 2014 года проводился в Сингапуре, контракт теннисной организации с городом-государством истекает после турнира 2018 года. Следующее соглашение на проведение турнира будет рассчитано на пять лет.

На проведение Итогового турнира WTA с 2019 года изначально претендовали Санкт-Петербург, Шэньчжэнь, Манчестер, Прага и Сингапур. 

Итоговый турнир WTA, который ранее назывался чемпионатом мира, проводится с 1972 года. В разные годы соревнования проходили в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Мюнхене, Мадриде, Дохе и Стамбуле. В итоговом турнире сезона принимают участие восемь лучших теннисисток года и восемь пар. Восемь побед в финалах WTA одержала представлявшая Чехословакию и США Мартина Навратилова, по пять титулов у Серены Уильямс и немки Штеффи Граф.

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