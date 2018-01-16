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Всероссийские детские соревнования по горным лыжам стартовали в Красноярске

Спорт
16 января, 14:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, января. /ТАСС

В соревнованиях участвуют 154 спортсмена из шести регионов страны

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КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди детей "Сибирские бобрята" стартовали во вторник в фанпарке "Бобровый лог" (проект компании "Норникель") в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фанпарка.

"В соревнованиях принимает участие 154 юных спортсмена из шести субъектов РФ, развивающих горнолыжный спорт - это Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области, республика Татарстан, Алтайский и Красноярский края. В первый день прошли соревнования по супер-гиганту среди детей 2002-2003 года", - рассказал собеседник агентства.

Среди девушек весь пьедестал почета заняли красноярские спортсменки, у юношей золотые и бронзовые медали завоевали также красноярцы. Серебряная медаль - у кемеровского спортсмена.

Соревнования проводятся в трех дисциплинах: слалом, слалом-гигант и супер-гигант в двух возрастных категориях 2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р.

Состязания продлятся до 19 января в фанпарке "Бобровый лог" и комплексе "Сопка". Они проходят в Красноярске с 1996 года и включены в рейтинг самых ключевых стартов Федерации горнолыжного спорта России. Фанпарк "Бобровый лог" - всесезонный парк спорта и отдыха, был построен в 2006 году как инвестпроект "Норникеля".

Ранее сообщалось, что компания "Норникель" вкладывает в модернизацию фанпарка 1,5 млрд рублей. В туристическом комплексе в марте 2019 года пройдут соревнования по горнолыжному спорту в рамках Всемирной зимней универсиады.

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