Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке при изменении лимита на легионеров

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) поддержали изменение лимита на легионеров в чемпионате России на схему "8+17" в заявке на сезон, при которой клубы смогут заявить не более восьми иностранных игроков. Об этом журналистам сообщил генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил изменение лимита на легионеров в чемпионате России с сезона-2020/21 на схему "8+17" или "7+18" в заявке.

"Большинство представителей клубов, в том числе и мы, высказалось за восемь легионеров в заявке, но все еще находится в процессе обсуждения. Если говорить о критериях качества, то тут ситуация сложнее. Много говорили о том, что клубам нижней восьмерки по тем критериям, которые на данный момент предлагаются, не пригласить игроков вообще, просто нереально", - сказал Балашов.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что решение собрания клубов будет направлено в РФС. "Ничего удивительного нет, что клубы РФПЛ отстаивали большее количество легионеров в заявке. Единогласно было принято решение обратиться к исполкому и оставить восемь иностранцев. Это решение есть, мы его направим, далее исполком будет играть главенствующую роль, принимая решение согласиться с нами или нет", - рассказал глава лиги.

Рабочая группа обсудит качественные критерии для легионеров

По словам Прядкина, под его руководством будет создана рабочая группа. "Ранее были очень жесткие требования по легионерам, разработанные в недрах РФС и спущенные нам. В начале февраля мы проведем собрание группы - в том числе и комитета профессионального футбола РФС, которое пройдет 29 января, - о тех требованиях к легионерам, которые клубы хотят или планируют приглашать в российский футбол", - сказал президент РФПЛ.

Также он рассказал, что клубы просят постепенно прийти к введению доморощенных игроков в РФПЛ. "Посчитали, что, если в числе 25 заявленных будут четыре доморощенных игрока при учете лимита, то это будет жестко по отношению к клубам. Представители клубов выступили с инициативой сделать дать постепенно прийти к четырем доморощенным футболистам. То есть в сезоне-2018/19 будет два доморощенных футболиста, в сезоне-2019/20 тоже, а в сезоне-2020/21 - уже четыре", - отметил Прядкин.

"Доморощенным будет считаться игрок от 15 до 21 года. Тут такая же ситуация, как и с лимитом на легионеров, мы даем клубам возможность постепенно прийти к той цифре", - добавил он.

На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.