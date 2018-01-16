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Клубы РФПЛ 26 января озвучат свои предложения по календарю сезона-2018/19

Спорт
16 января, 15:07 дата обновления: 16 января, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Турнир может стартовать на неделю раньше

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин

Глава РФПЛ Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) представят свои предложения по календарю национального чемпионата сезона-2018/19 26 января. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Сегодня поступило предложение начать первый тур на неделю раньше, мы в принципе информацию приняли к сведению, она достаточно компактная. Но в то же время, если у нас появилась возможность начать пораньше, тогда мы декабрьский 17-й тур сыграли бы раньше на одну неделю.

Руководители клубов попросили время, чтобы посоветоваться с главными тренерами своих команд. Мы поручения дали, клубы представят все свои пожелания 26 января и дальше уже в лиге мы это все сформулируем", - сказал Прядкин.

Нынешний чемпионат России закончится 13 мая.

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