Комитет по этике РФС рассмотрит запись в Twitter московского "Спартака"

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит запись в Twitter московского "Спартака", сделанный игроком команды Георгием Джикией. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

В субботу "Спартак" опубликовал снятое Джикией видео с участием бразильских игроков команды, которых он назвал "шоколадками". Ряд западных СМИ счел данный пост расистским. Позднее клуб удалил сообщение и принес извинения всем, кого оно могло задеть.

"Мы рассмотрим это дело, сегодня должно поступить обращение от Александра Алаева (и. о. президента РФС - прим. ТАСС). Думаю, соберемся 25 января", - сообщил Андреев.