Десять игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2018

ТАСС, 16 января. Десять игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вошли в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Полностью состав, в который вошли 23 хоккеиста, выглядит следующим образом:

вратари - Юнас Энрот (минское "Динамо", КХЛ), Виктор Фаст ("Векшё Лейкерс"), Магнус Хеллберг ("Куньлунь", КХЛ);

защитники - Стаффан Кронвалль ("Локомотив", КХЛ), Микаэль Викстранд ("Ферьестад"), Патрик Херсли (СКА, КХЛ), Юхан Франссон ("Женева-Серветт", Швейцария), Симон Бертильссон ("Брюнес"), Расмус Далин ("Фрелунда"), Эрик Густафссон ("Нефтехимик", КХЛ), Юнас Анелёв ("Авангард", КХЛ);

нападающие - Юаким Линдстрём, Пар Линдхольм, Оскар Мёлер (все - "Шеллефтео"), Фредрик Петтерссон ("Цюрих", Швейцария), Деннис Эверберг ("Нефтехимик", КХЛ), Джоэль Лундквист ("Фрелунда"), Александр Бергстрём ("Сибирь", КХЛ), Виктор Стольберг, Карл Клинберг (оба - "Цуг", Швейцария), Дик Аксельссон ("Ферьестад"), Антон Ландер ("Ак Барс", КХЛ), Линус Умарк ("Салават Юлаев", КХЛ).

Соперниками сборной Швеции по группе C будут команды Финляндии, Норвегии и Германии. Сборная Швеции по хоккею дебютировала на Олимпийских играх в 1920 году. Шведы дважды выигрывали золото Олимпиад (1994, 2006), трижды - серебро (1928, 1964, 2014), четырежды - бронзу (1952, 1980, 1984, 1988).