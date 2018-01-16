СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

ТАСС, 16 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (4-я минута), Сергей Широков (17), Патрик Торесен (40) и Евгений Кетов (47). У проигравших отличился Лукаш Радил (42). Для СКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 51 матче 129 очков, "Спартак" с 75 очками идет восьмым.

В следующем матче СКА примет владивостокский "Адмирал", "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 18 января.