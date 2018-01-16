Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

Спорт
16 января, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (4-я минута), Сергей Широков (17), Патрик Торесен (40) и Евгений Кетов (47). У проигравших отличился Лукаш Радил (42). Для СКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 51 матче 129 очков, "Спартак" с 75 очками идет восьмым.

В следующем матче СКА примет владивостокский "Адмирал", "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 18 января.

Смотрите также

Защитник СКА Херсли выиграл конкурс на скорость броска на "Мастер-шоу" КХЛ

СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
5
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
6
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
7
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
Темы дня
Новости партнеров
Реклама