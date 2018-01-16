"Куньлунь" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" проиграл московскому "Динамо" со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У хозяев отличились Илья Никулин (1-я минута), Юусо Хиетанен (30, 32), Яков Рылов (43) и Михаил Варнаков (58). В составе гостей шайбы забросили Кайл Чипчура (53) и Лукас Локхарт (59). Варнаков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Пекинская команда лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ, так как ранее соперник по Восточной конференции "Сибирь" обыграла екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1.

"Куньлунь" с 58 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, "Динамо" с 75 баллами идет девятым в Западной конференции. Если пекинский клуб одержит победы во всех оставшихся матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, он не сможет подняться до восьмого места, которое дает право выступить в плей-офф.

"Куньлунь" в следующем матче сыграет в гостях с минским "Динамо" 17 января, московское "Динамо" дома встретится со столичным "Спартаком" 18 января.

В других матчах дня ярославский "Локомотив" дома проиграл владивостокскому "Адмиралу" (1:3), нижегородское "Торпедо" в гостях победило череповецкую "Северсталь" (4:3 Б), минское "Динамо" дома проиграло хабаровскому "Амуру" (0:2).