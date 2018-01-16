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"Зенит" попытался выкупить у "Тосно" Маркова, но футболист выбрал переход в "Динамо"

Спорт
16 января, 22:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По информации ТАСС, "Динамо" намерено предложить футболисту контракт сроком на три или четыре года

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Игроки "Уфы" Джемал Табидзе и "Тосно" Евгений Марков (справа)

Игроки "Уфы" Джемал Табидзе и "Тосно" Евгений Марков (справа)

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. "Зенит" обратился в "Тосно" с предложением выкупить нападающего Евгения Маркова, однако сам футболист намерен перейти в московское "Динамо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Тосно" Евгений Матюшенко.

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"Тосно" принял предложение московского "Динамо" по трансферу футболиста Маркова

12 января "Динамо" вышло на "Тосно" с предложением купить Маркова, и клуб из Ленинградской области дал согласие. Однако как тогда уточнил Матюшенко, "Зенит", воспитанником которого является форвард, имеет приоритетное право его выкупа за ту же сумму, которую предложил московский клуб, и при желании самого игрока. "Зенит", согласно договору с "Тосно", имел три рабочих дня для того, чтобы повторить предложение "Динамо".

"Зенит" был готов подписать контракт с Марковым, сегодня нам поступил запрос от клуба из Санкт-Петербурга. Мы направили его игроку. Он ответил, что отказывается подписывать контракт с "Зенитом". Сегодня как раз истекает третий день после предложения "Динамо", и мы уже переслали бумаги с ответом Евгения в клуб из Санкт-Петербурга", - сообщил Матюшенко.

"У "Зенита" было не только право, но и много времени, чтобы выкупить футболиста, однако по трансферу никто не обращался. Поступило оно только после того, как обратилось московское "Динамо", - также отметил собеседник ТАСС.

По информации ТАСС, "Динамо" намерено предложить футболисту контракт сроком на три или четыре года.

Марков начал профессиональную карьеру в 2013 году и на протяжении двух сезонов выступал за "Зенит-2" (30 матчей, 6 голов). В сезоне-2014/15 играл за красноярский "Енисей" на правах аренды (17, 4). В "Тосно" нападающий перешел в мае 2016 года и с тех пор забил 21 гол в 55 матчах.

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