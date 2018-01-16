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"Химки" победили "Црвену Звезду" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
16 января, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 79:70 в пользу подмосковного клуба

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Игрок БК "Химки" Алексей Швед

Игрок БК "Химки" Алексей Швед

© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 16 января. Российский клуб "Химки" со счетом 79:70 победил сербскую "Црвену Звезду" в гостевом матче 18-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 29 очков.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 10 побед. "Црвена Звезда" располагается на 11-м месте с семью победами.

9 января генеральный директор "Химок" Павел Астахов объявил о решении оштрафовать игроков, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба на 50% от месячной зарплаты из-за последних результатов. После этого "Химки" в Евролиге проиграли испанскому "Реалу" (78:95) 12 января.

В следующем матче "Химки" 18 января дома сыграют с греческим "Олимпиакосом", "Црвена Звезда" в этот же день в гостях встретится с израильским "Маккаби" из Тель-Авива.

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