Тренер ХК "Динамо" Воробьев назвал предстоящую игру со "Спартаком" матчем за 15 очков

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев считает следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком" ключевым в борьбе за попадание в плей-офф. Такое мнение он выразил на пресс-конференции.

Во вторник "Динамо" на своем льду переиграло "Куньлунь" со счетом 5:2, лишив китайскую команду математических шансов на попадание в плей-офф.

"Все мои мысли уже сейчас связаны со следующим матчем со "Спартаком". Это будет игра не за три очка, а за пятнадцать. Соперник очень серьезный. Нужно выходить, биться и побеждать - другого пути у нас нет", - считает Воробьев.

Динамовцы благодаря победе догнали по очкам "Спартак", но провели на матч больше и остались на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые располагаются на восьмой позиции. Московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" состоится 18 января.

"Динамо" принимало участие во всех розыгрышах Кубка Гагарина в истории. "Спартак" не попадал в плей-офф с сезона-2010/11.