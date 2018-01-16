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СМИ: Бьорндален может выступить на Олимпиаде-2018 в спринте

Спорт
16 января, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

МОК рассматривает возможность предоставления права норвежскому биатлонисту выступить в спринтерской гонке, так как он является действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине

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Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 января. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность предоставления права восьмикратному олимпийскому чемпиону по биатлону Уле-Эйнару Бьорндалену выступить на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в спринтерской гонке. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

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По данным NRK, 43-летний спортсмен может претендовать на участие в спринте на Олимпиаде-2018 в составе сборной Норвегии, так как он является чемпионом Игр 2014 года в Сочи в данной дисциплине. "Это было бы хорошим жестом [предоставление персональной квоты] со стороны МОК. Он - действующий олимпийский чемпион в спринте, поэтому он может выступить в этом виде", - рассказал тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

15 января представитель Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребё, который будет возглавлять олимпийскую делегацию страны в Южной Корее, сообщил, что Бьорндален не вошел в состав команды для участия в Олимпиаде в связи с невыполнением критериев отбора. В этом сезоне биатлонисту ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде 2018 года.

Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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