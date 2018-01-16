Бразильский футболист Роналдиньо завершил карьеру

ТАСС, 16 января. Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом заявил агент и брат игрока Роберто де Ассис, слова которого приводит телеканал Globo Esporte.

"Он завершил карьеру. Мы сделаем что-то значимое для него в августе, после чемпионата мира 2018 года. Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии", - сообщил де Ассис.

Роналдиньо выступал за бразильские "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро, французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015-м году.

В составе "Барселоны" (2003-08) Роналдиньо стал обладателем Лиги чемпионов, двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за "Милан" (2008-11), игрок выигрывал чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), также в 2005 году он удостаивался награды "Золотой мяч", которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка Конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.