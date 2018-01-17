Два мяча Балотелли не помогли "Ницце" обыграть "Монако" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 17 января. "Монако" и "Ницца" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча на стадионе "Луи II" в Монте-Карло завершилась со счетом 2:2.

Оба мяча в составе "Ниццы" забил итальянский нападающий Марио Балотелли (47-я, 68-я минуты). У "Монако" голы на счету француза Адамы Диахаби (33) и колумбийца Радамеля Фалькао (90).

"Монако" продлил безпроигрышную серию в чемпионате Франции, которая составляет уже шесть матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз "Монако" проигрывал в первенстве 29 ноября, когда уступил на выезде "Нанту" (0:1).

"Монако" опустился со второго на третье место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 21 тура. "Ницца" занимает шестую строчку, набрав 31 очко. В следующем туре 21 января "Монако" на своем поле примет "Метц", "Ницца" в тот же день дома сыграет против "Сент-Этьена".

"Ницца" является соперником московского "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч стартового раунда плей-офф еврокубка состоится 15 февраля в Ницце, ответная встреча будет сыграна в Москве 22 февраля.