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Два мяча Балотелли не помогли "Ницце" обыграть "Монако" в матче чемпионата Франции

Спорт
17 января, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Встреча на стадионе "Луи II" в Монте-Карло завершилась со счетом 2:2

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Нападающий ФК "Ницца" Марио Балотелли

Нападающий ФК "Ницца" Марио Балотелли

© EPA-EFE/MAURIZIO BRAMBATTI

ТАСС, 17 января. "Монако" и "Ницца" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча на стадионе "Луи II" в Монте-Карло завершилась со счетом 2:2.

Оба мяча в составе "Ниццы" забил итальянский нападающий Марио Балотелли (47-я, 68-я минуты). У "Монако" голы на счету француза Адамы Диахаби (33) и колумбийца Радамеля Фалькао (90).

"Монако" продлил безпроигрышную серию в чемпионате Франции, которая составляет уже шесть матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз "Монако" проигрывал в первенстве 29 ноября, когда уступил на выезде "Нанту" (0:1).

"Монако" опустился со второго на третье место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 21 тура. "Ницца" занимает шестую строчку, набрав 31 очко. В следующем туре 21 января "Монако" на своем поле примет "Метц", "Ницца" в тот же день дома сыграет против "Сент-Этьена".

"Ницца" является соперником московского "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч стартового раунда плей-офф еврокубка состоится 15 февраля в Ницце, ответная встреча будет сыграна в Москве 22 февраля.

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