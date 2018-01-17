Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волейболисты новосибирского "Локомотива" победили "Шомон" в матче Лиги чемпионов

Спорт
17 января, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Клуб из Новосибирска возглавляет свою группу, набрав восемь очков в трех матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 января. Новосибирский "Локомотив" одержал победу над французским "Шомоном" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Шомоне завершилась со счетом 3-2 в пользу российской команды.

В следующем туре команды вновь встретятся в очном противостоянии. Игра пройдет в Новосибирске 31 января.

"Локомотив" возглавляет группу C, набрав 8 очков в трех матчах, "Шомон" с 6 баллами идет на второй строчке. В другом матче группы в среду сыграют московское "Динамо" и польская "Скра". Встреча пройдет в Москве, начало - 19:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
5
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
6
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
7
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
Темы дня
Новости партнеров
Реклама