Волейболисты новосибирского "Локомотива" победили "Шомон" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 17 января. Новосибирский "Локомотив" одержал победу над французским "Шомоном" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Шомоне завершилась со счетом 3-2 в пользу российской команды.

В следующем туре команды вновь встретятся в очном противостоянии. Игра пройдет в Новосибирске 31 января.

"Локомотив" возглавляет группу C, набрав 8 очков в трех матчах, "Шомон" с 6 баллами идет на второй строчке. В другом матче группы в среду сыграют московское "Динамо" и польская "Скра". Встреча пройдет в Москве, начало - 19:00 мск.