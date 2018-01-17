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ФК "Спартак" стал четвертым в Европе по приросту посещаемости в сезоне-2016/17

Спорт
17 января, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В годовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций отмечается, что прирост посещаемости "Спартака" по сравнению с сезоном-2015/16 составил 7581 зритель

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Болельщики "Спартака" перед началом матча чемпионата России по футболу на стадионе "Открытие-Арена"

Болельщики "Спартака" перед началом матча чемпионата России по футболу на стадионе "Открытие-Арена"

© Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" стал четвертым среди европейских футбольных клубов по приросту посещаемости домашних матчей в сезоне-2016/17, "Краснодар" занял пятое место по этому показателю. Об этом сообщается в годовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который оказался в распоряжении ТАСС.

В сезоне-2016/17 семь европейских клубов добились увеличения посещаемости домашних матчей на 5 тыс. зрителей и более по сравнению с предыдущим сезоном.

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Первое место по этому показателю занял английский "Вест Хэм", переехавший с "Аптон Парка", который вмещает 35 тыс. зрителей, на Олимпийский стадион в Лондоне (60 тыс.), прирост составил более 22 тыс. зрителей. На втором месте шотландской "Селтик" (прирост 9876 зрителей). Третьим стал английский "Ливерпуль", летом 2016 года увеличивший количество мест на стадионе "Энфилд" с 45522 до 54000, получив за счет этого прирост в 9106 зрителей.

"Спартак", ставший чемпионом России впервые за 16 лет, расположился на четвертой строчке. Средняя посещаемость в сезоне-2015/16 составила 25179 зрителей, а в следующем сезоне - 32760 зрителей ("Открытие-Арена" вмещает 45 тыс. зрителей). Таким образом, прирост посещаемости московского клуба составил 7581 зритель.

На пятой строчке расположился еще один российский клуб - "Краснодар", который по ходу сезона перебрался на новую арену вместимостью в 33979 мест. Средняя посещаемость в сезоне-2015/16 составляла 9464 зрителя, в следующем сезоне - 15886 зрителей (прирост - 6442 зрителя).

Замкнули семерку рейтинга два португальских клуба - "Витория" (6334) и "Бенфика" (5630).

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