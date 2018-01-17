Средний показатель агентского вознаграждения в футболе РФ составляет 13%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средний показатель агентского вознаграждения в российском футболе составил 13%, что является средним значением по Европе. Об этом сообщается в годовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который оказался в распоряжении ТАСС.

УЕФА рассмотрел две тысячи трансферных сделок с участием европейских клубов в период с 2014 по 2017 год. Согласно этому исследованию, средний показатель агентского вознаграждения в России составил 13%, что является средним значением по всей Европе.

"Среди двух тысяч рассмотренных трансферных сделок средний показатель агентского вознаграждения составил 12-13% на фоне значительных колебаний. В 32 крупных трансферных сделках (свыше €1 млн), сумма агентского вознаграждения составила более 100% от суммы трансфера. Для меньших сделок (ниже €100 тыс.) обычная ставка агентского вознаграждения составляла 40% и опускалась до все еще впечатляющего значения в 9% для трансферных сделок на сумму более €5 млн", - отмечается в отчете.

Наибольшие агентские вознаграждения наблюдаются в Дании (21% от суммы сделки) Швейцарии и Польше (по 20%), наименьшие - в Испании и Израиле (по 8%).