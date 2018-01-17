УЕФА: доходы от телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз выше, чем у остальных 48 лиг

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доходы от реализации телеправ шести ведущих футбольных чемпионатов Европы в 11 раз превышают этот показатель у остальных 48 лиг. Об этом сообщается в годовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который оказался в распоряжении ТАСС.

"Большое расхождение между поступлениями от продажи телеправ продолжает оставаться основным отличительным признаком среди лиг, где доходы от реализации телеправ топ-6 чемпионатов в 11 раз превышают этот показатель у остальных 48 первенств. Расхождение же по объемам доходов от призовых УЕФА составляет менее двух к одному", - говорится в отчете.

В топ-6 входят чемпионаты Англии (общий доход клубов от продажи телеправ составляет €2,27 млрд), Италии (€1,01 млрд), Испании (€937 млн), Германии (€751 млн), Франции (€502 млн) и Турции (€286 млн). Россия в этом списке располагается на 14-м месте (€29 млн).

Наибольшее значение продажа телеправ имеет для итальянских клубов, которые получают от этого более половины бюджета (51%). Далее по этому показателю следует Англия (46%) и Румыния (43%). Продажа телеправ покрывает лишь 4% бюджетов российских клубов, это наименьшее значение среди 20 ведущих футбольных чемпионатов.