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РФПЛ занимает шестое место в Европе по уровню зарплат футболистов

Спорт
17 января, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Согласно отчету Союза европейских футбольных ассоциаций, который оказался в распоряжении ТАСС, средняя зарплатная ведомость клуба российского элитного дивизиона составляет €31,3 млн

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) занимает шестое место в Европе по уровню зарплат игроков. Об этом говорится в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который оказался в распоряжении ТАСС.

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Первое место в списке занимает чемпионат Англии (средняя зарплатная ведомость клуба премьер-лиги составляет €153,9 млн), который вдвое превосходит занимающий второе место чемпионат Германии (€75,3 млн). На третьей строчке испанская лига (€73,5 млн), четвертое место - чемпионат Италии (€68,2 млн), пятое - Франции (€51 млн). Российская футбольная премьер-лига - на шестом месте (€31,3 млн).

При этом отмечается снижение на три процента общего уровня зарплат в чемпионате России за 2016 финансовый год. Наряду с Россией, снижение зарплат наблюдается еще в четырех европейских чемпионатах - Казахстана, Грузии, Македонии и Уэльса.

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