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Игорный бизнес стал самой популярной категорией титульных спонсоров в европейском футболе

Спорт
17 января, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В отчете Союза европейских футбольных ассоциаций сообщается, что доля игорного бизнеса среди титульных спонсоров европейских клубов достигла 19%

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Футболисты английского "Вест Хэма", титульным спонсором которого является онлайн-букмекер

Футболисты английского "Вест Хэма", титульным спонсором которого является онлайн-букмекер

©  EPA-EFE/NEIL HALL

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Игорный бизнес стал самой популярной категорией титульных спонсоров в европейском футболе. Об этом говорится в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который оказался в распоряжении ТАСС.

Доля игорного бизнеса среди титульных спонсоров европейских клубов достигла 19%. Далее следуют строительные и индустриальные компании, а также сервисы в области финансов и бизнеса (по 18%).

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"Все чаще фиксируется иностранное титульное спонсорство: 24% клубов спонсируются зарубежными брендами. С одной стороны, это отражает глобальную привлекательность европейского футбола; с другой - это свидетельствует о том, что большинство клубов представляют национальные, а не мировые бренды", - говорится в отчете.

Прочие коммерческие тенденции, отмеченные в отчете, включают рост популярности размещения логотипов спонсоров на рукавах футболок (56% клубов) и прав на наименование клубных стадионов (26%); более продолжительные сроки соглашений с производителями спортивной формы (в среднем восемь лет) и договоренностей о размещении логотипов спонсоров на рукавах футболок среди крупнейших клубов; кроме того, наблюдается большой разброс в стоимости футболок (средняя стоимость составляет €65 среди выборки из более чем 250 клубов с диапазоном цен от €20 до €100).

Также в отчете отмечается, что в России наблюдается самый большой разброс цен на игровые футболки клубов. По данным УЕФА, самой дешевой является форма тульского "Арсенала" (€23), самой дорогой - "Зенита" (€85). Для сравнения, самые высокие цены на свои футболки в Европе установили швейцарский "Янг Бойз" (€102) и "Монако" (€95), представляющий Францию.

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