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Отбор волонтеров чемпионата мира по футболу в Сочи завершится 1 марта

Спорт
17 января, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Волонтеры будут работать на маршрутах гостеприимства, площадке фестиваля болельщиков, в Олимпийском парке и других общественных местах

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ТАСС, 17 января. Отбор 1580 городских волонтеров в Сочи, которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится 1 марта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отмечается, волонтеры будут работать на маршрутах гостеприимства, площадке фестиваля болельщиков, в Олимпийском парке и других общественных местах. Все они будут одеты в бело-голубу форму, подходящей, как для жаркой погоды, так и для прохладной.

Также сообщается, что в Сочи к чемпионату мира будет подготовлена культурная программа. На площади Южного мола пройдет фестиваль болельщиков, где будет установлен большой экран, на котором пройдут трансляции матчей чемпионата мира.

"Все основные маршруты гостеприимства и транспортные узлы будут наряжены в яркую символику чемпионата мира. В Центральном, Хостинском и Адлерском районах установят 250 указателей пешеходной мультиязычной навигации, чтобы нашим гостям было удобно ориентироваться по городу, самостоятельно посещать знаковые объекты показа. Многое предстоит сделать в сфере транспорта, в том числе планируется забрендировать 100 муниципальных автобусов", - заявил заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко.

В Олимпийском парке также будет организована развлекательная программа во время матчей турнира. Болельщики смогут увидеть музыкальные, танцевальные и спортивные номера, показанные различными творческими коллективами.

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