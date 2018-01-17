ВФВ отправит заявку Казани на проведение Финала четырех мужской ЛЧ в течение 7-10 дней

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подаст заявку Казани на проведение Финала четырех мужской Лиги чемпионов в Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) в течение 7-10 дней. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Ранее СМИ сообщили, что казанский "Зенит" готовит документы для подачи заявки на проведение этого турнира. Клуб является пятикратным победителем Лиги чемпионов.

"Мы поддержим заявку и несомненно подадим ее в срок. Сейчас дорабатываются необходимые документы. Нужно заручиться поддержкой государства, города, федерации, телевидения. Заявка физически готова, и я думаю в течение 7-10 дней все будет готово и направлено в CEV", - сказал Яременко.

В предыдущие годы финалы Лиги чемпионов проходили в Омске, Москве и Белгороде. "Российские заявки были и до этого: Казань пыталась заявиться, московское "Динамо" в прошлом сезоне. Казань заявляла дворец "Санкт-Петербург", вмещающий 5 тысяч зрителей, а Москва - дворец спорта на улице Лавочкина. Обе арены уступали польским и итальянским залам, которым отдавалось предпочтение", - вспомнил Яременко.

Конкурентом российской заявки может стать арена из Польши, считает генсек ВФВ. "Традиционно, какой-то из польских клубов может быть заинтересован. Может, кто-то из итальянских, хотя на практике два раза подряд редко дают одной стране Финал четырех", - отметил он.

В прошлом сезоне Финал четырех прошел в Риме, годом ранее - в Кракове.