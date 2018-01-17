СМИ: ЦСКА интересуется бразильским футболистом "Сампдории" Додо

ТАСС, 17 января. Российский футбольный клуб ЦСКА интересуется бразильским защитником итальянской "Сампдории" Додо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Sampnews24.

Сообщается, что на 25-летнего игрока также претендуют итальянские клубы СПАЛ и "Кальяри". Но итальянские команды заинтересованы только в аренде Додо.

По информации издания, ЦСКА ищет игрока с рабочей левой ногой, способного играть на фланге. В российском клубе считают, что Додо подходит команде. При этом отмечается, что предложение ЦСКА может заинтересовать "Сампдорию" больше, чем предложения от других клубов. Сам футболист в ближайшее время должен дать ответ, насколько он готов к продолжению карьеры в ЦСКА.

В январе 2016 года Додо перешел в "Сампдорию" из "Интера" на правах аренды. В оставшейся части сезона-2015/16 бразилец провел 17 матчей и отдал одну результативную передачу. Додо вновь был отдан в аренду в "Сампдорию" в августе 2016 года с правом выкупа в 2018 году. В сезоне-2016/17 бразилец сыграл девять матчей, в текущем сезоне он не появлялся на поле в составе "Сампдории".