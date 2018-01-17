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СМИ: ЦСКА интересуется бразильским футболистом "Сампдории" Додо

Спорт
17 января, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Сообщается, что на 25-летнего игрока также претендуют итальянские клубы СПАЛ и "Кальяри"

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ТАСС, 17 января. Российский футбольный клуб ЦСКА интересуется бразильским защитником итальянской "Сампдории" Додо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Sampnews24.

Сообщается, что на 25-летнего игрока также претендуют итальянские клубы СПАЛ и "Кальяри". Но итальянские команды заинтересованы только в аренде Додо.

По информации издания, ЦСКА ищет игрока с рабочей левой ногой, способного играть на фланге. В российском клубе считают, что Додо подходит команде. При этом отмечается, что предложение ЦСКА может заинтересовать "Сампдорию" больше, чем предложения от других клубов. Сам футболист в ближайшее время должен дать ответ, насколько он готов к продолжению карьеры в ЦСКА.

В январе 2016 года Додо перешел в "Сампдорию" из "Интера" на правах аренды. В оставшейся части сезона-2015/16 бразилец провел 17 матчей и отдал одну результативную передачу. Додо вновь был отдан в аренду в "Сампдорию" в августе 2016 года с правом выкупа в 2018 году. В сезоне-2016/17 бразилец сыграл девять матчей, в текущем сезоне он не появлялся на поле в составе "Сампдории".

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