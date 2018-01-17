Стадион ЧМ-2018 в Калининграде будет открыт 22 марта матчем "Балтики" и немецкого "Шальке"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стадион в Калининграде, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, откроется 22 марта матчем местной "Балтики" и немецкого "Шальке". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор калининградского клуба Тимур Лепсая.

"Мы согласовали, что стадион откроется 22 марта матчем нашего клуба с "Шальке", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Стадион Калининград", рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).