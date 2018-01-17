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Представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018

Спорт
17 января, 16:06 UTC+3

Соответствующая договоренность была достигнута в среду по итогам переговоров на рабочем уровне между представителями Пхеньяна и Сеула в пограничном пункте Пханмунджом

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 17 января. Представители Южной Кореи и КНДР пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, который состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

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9 января прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР, где стороны согласовали возможность участия представителей КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые состоятся в период с 9 по 25 февраля. В состав северокорейской делегации планируется включить представителей правительства, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки из 230 человек. В среду состоялась третья за 10 дней встреча представителей двух стран.

20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Совещание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.

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