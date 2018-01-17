Южная Корея и КНДР сформируют объединенную женскую хоккейную команду на ОИ

ТАСС, 17 января. Южная Корея и КНДР достигли соглашения о формировании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Ранее портал Inside the games сообщал о возможности формирования объединенной команды; говорилось, что в ее состав могут войти от трех до восьми хоккеисток из КНДР. Такой вариант будет обсуждаться на встрече, которая пройдет 20 января под председательством главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. В ней примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Планируется также, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.

Также представители Пхеньяна и Сеула по итогам переговоров на рабочем уровне договорились, что представители КНДР и Южной Кореи пройдут на открытии Олимпиады под единым флагом, а численность делегации КНДР составит 550 человек.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.