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Ошибка не позволила фигуристам Столбовой и Климову остаться довольными прокатом на ЧЕ

Спорт
17 января, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях за свой прокат получили 72,05 балла, после короткой программы они занимают третье место

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Допущенная при исполнении параллельного прыжка ошибка не позволяет российским фигуристам Ксении Столбовой и Федору Климову быть довольными своим выступлением в короткой программе на чемпионате Европы в Москве. Об этом спортивная пара рассказала журналистам вскоре после проката.

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Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях за свой прокат получили 72,05 балла, после короткой программы они занимают третье место.

"Ехали легко, с удовольствием, никаких сбоев. Если бы не ошибка - было бы хорошо", - сказала Столбова.

Фигуристы рассказали, что при подготовке к домашнему чемпионату Европы немного видоизменили свои программы. "Я поменяла платье, давайте не забывать об этом, - отметила фигуристка. - Мы больше работали над хореографией, над руками. Что-то добавляли все эти дни".

"Также работали над элементами, чуть поменяли каскад, - отметил Климов. - Постановка была в июне, с тех пор что-то потерялось, что-то, напротив, накатали. В целом программа улучшилась".

Произвольную программу фигуристы спортивные пары продемонстрируют в четверг.

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