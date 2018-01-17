ЦСКА обыграл "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом "Анадолу Эфес" со счетом 110:79 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кори Хиггинс, в его активе 21 очко.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 18 матчах 14 побед, "Анадолу Эфес" с пятью победами идет 15-м.

В следующем матче ЦСКА 19 января в гостях сыграет с греческим "Панатинаикосом", "Анадолу Эфес" в тот же день примет турецкий "Фенербахче".