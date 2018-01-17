Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА обыграл "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
17 января, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кори Хиггинс, в его активе 21 очко

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом "Анадолу Эфес" со счетом 110:79 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кори Хиггинс, в его активе 21 очко.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 18 матчах 14 побед, "Анадолу Эфес" с пятью победами идет 15-м.

В следующем матче ЦСКА 19 января в гостях сыграет с греческим "Панатинаикосом", "Анадолу Эфес" в тот же день примет турецкий "Фенербахче".

Смотрите также

БК ЦСКА проиграл "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ, потерпев второе поражение подряд

ЦСКА обыграл "Милан" в матче баскетбольной Евролиги

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты назвали причину падения рейтинга Грудинина
2
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
3
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
4
Осужденному экс-сенатору Изместьеву комиссия при мэре Москвы отказала в помиловании
5
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама