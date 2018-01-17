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UFC планирует провести турниры в России в 2019 и 2020 годах

Спорт
17 января, 22:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По данным ТАСС, UFC планирует провести шоу в сентябре в Москве

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Глава UFC Дэйна Уайт

Глава UFC Дэйна Уайт

© EPA/SHAWN THEW

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может провести турниры под эгидой организации в России в 2019 и 2020 годах. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В среду российский боец UFC Александр Олейник на своей странице в Instagram сообщил, что компания договорилась о проведении турнира в России. По данным ТАСС, UFC планирует провести шоу в сентябре в Москве.

"UFC, помимо 2018 года, планирует провести турниры в 2019 и 2020 годах", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее UFC не проводил турниры в России.

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