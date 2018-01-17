Болельщик "Атлетико" госпитализирован с ножевыми ранениями перед матчем Кубка Испании

ТАСС, 17 января. Болельщик мадридского "Атлетико" получил серьезные ножевые ранения во время столкновения с фанатами "Севильи" перед первым четвертьфинальным матчем Кубка Испании по футболу между этими командами. Об этом сообщает испанское издание AS.

Инцидент произошел в среду в непосредственной близости от стадиона "Атлетико", на котором прошла игра. 22-летний болельщики был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями в спину, руку и бедро. Отмечается, что ранение в спину оказалось глубоким, из-за чего могут быть повреждены внутренние органы. Обстоятельства произошедшего расследуются.

"Атлетико" проиграл "Севилье" со счетом 1:2. Ответный матч пройдет 23 января в Севилье.