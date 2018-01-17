Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщик "Атлетико" госпитализирован с ножевыми ранениями перед матчем Кубка Испании

Спорт
17 января, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Ранение в спину оказалось глубоким, из-за чего могут быть повреждены внутренние органы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 января. Болельщик мадридского "Атлетико" получил серьезные ножевые ранения во время столкновения с фанатами "Севильи" перед первым четвертьфинальным матчем Кубка Испании по футболу между этими командами. Об этом сообщает испанское издание AS.

Смотрите также

Футболисты "Атлетико" проиграли дома "Севилье" в матче 1/4 финала Кубка Испании

"Валенсия" и "Атлетико" пробились в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

Инцидент произошел в среду в непосредственной близости от стадиона "Атлетико", на котором прошла игра. 22-летний болельщики был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями в спину, руку и бедро. Отмечается, что ранение в спину оказалось глубоким, из-за чего могут быть повреждены внутренние органы. Обстоятельства произошедшего расследуются.

"Атлетико" проиграл "Севилье" со счетом 1:2. Ответный матч пройдет 23 января в Севилье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты назвали причину падения рейтинга Грудинина
2
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
3
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
4
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
5
Осужденному экс-сенатору Изместьеву комиссия при мэре Москвы отказала в помиловании
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама