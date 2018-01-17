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Николаев занял седьмое место на 11-м этапе "Дакара" и упустил лидерство в общем зачете

Спорт
17 января, 23:49 дата обновления: 18 января, 2:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Лучшее время на спецучастке длиной 280 км показал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-спорт" - 5:14.10

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© EPA-EFE/ERNESTO ARIAS

ТАСС, 17 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" финишировал седьмым на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Белен и Чилесито за 5 часов 56 минут 25 секунд.

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Лучшее время на спецучастке длиной 280 км показал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-спорт" - 5:14.10. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (отставание 1.24), третьим - россиянин Дмитрий Сотников из "КамАЗ-мастер" (+28.51). Николаев уступил победителю 42 минуты и 15 секунд.

Экипаж команды "КамАЗ-мастер" Айрата Мардеева показал на 11-м этапе восьмое время (+55.28).

Николаев опустился на второе место в общем зачете грузовиков с результатом 40 часов 5 минут 34 секунды. Лидирует Вильягра (39:49.27), третьим идет Вязович (43:11.49).

Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты 11-го этапа:

Грузовики

  • 1. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") 5:14.10
  • 2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +1.24
  • 3. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +28.51
  • ...7. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +42.15
  • 8. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +55.28

Автомобили

  • 1. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота") 4:10.54
  • 2. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +4.35
  • 3. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +4.40

Квадроциклы

  • 1. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") 5:20.45
  • 2. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +15.14
  • 3. Дмитрий Шилов (Казахстан, "Ямаха") +34.49

Мотоциклы

  • 1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) 4:01.33
  • 2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +1.38
  • 3. Антуан Мео (Франция, КТМ) +6.31

Багги

  • 1. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") 6:02.44
  • 2. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) +3.39
  • 3. Лео Ларраури (Аргентина, Can-Am) +11.10

Общий зачет

Грузовики

  • 1. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") 40:04.27
  • 2. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +1.07
  • 3. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +3:07.22
  • 4. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +4:40.00
  • ...8. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +5:52.44

Автомобили

  • 1. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") 36:16.27
  • 2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +1:00.45
  • 3. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +1:24.02

Квадроциклы

  • 1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 46:04.20
  • 2. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") +1:34.13
  • 3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, "Ямаха") +2:09.15

Мотоциклы

  • 1. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) 36:33.37
  • 2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +32.00
  • 3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) +39.17

Багги

  • 1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 54:43.16
  • 2. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +44.33
  • 3. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +1:53.58. 
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