Николаев занял седьмое место на 11-м этапе "Дакара" и упустил лидерство в общем зачете

ТАСС, 17 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" финишировал седьмым на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Белен и Чилесито за 5 часов 56 минут 25 секунд.

Лучшее время на спецучастке длиной 280 км показал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-спорт" - 5:14.10. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (отставание 1.24), третьим - россиянин Дмитрий Сотников из "КамАЗ-мастер" (+28.51). Николаев уступил победителю 42 минуты и 15 секунд.

Экипаж команды "КамАЗ-мастер" Айрата Мардеева показал на 11-м этапе восьмое время (+55.28).

Николаев опустился на второе место в общем зачете грузовиков с результатом 40 часов 5 минут 34 секунды. Лидирует Вильягра (39:49.27), третьим идет Вязович (43:11.49).

Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты 11-го этапа:

Грузовики

1. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") 5:14.10

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +1.24

3. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +28.51

...7. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +42.15

8. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +55.28

Автомобили

1. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота") 4:10.54

2. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +4.35

3. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +4.40

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") 5:20.45

2. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +15.14

3. Дмитрий Шилов (Казахстан, "Ямаха") +34.49

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) 4:01.33

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +1.38

3. Антуан Мео (Франция, КТМ) +6.31

Багги

1. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") 6:02.44

2. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) +3.39

3. Лео Ларраури (Аргентина, Can-Am) +11.10

Общий зачет

Грузовики

1. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") 40:04.27

2. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +1.07

3. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +3:07.22

4. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +4:40.00

...8. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +5:52.44

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") 36:16.27

2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +1:00.45

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +1:24.02

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 46:04.20

2. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") +1:34.13

3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, "Ямаха") +2:09.15

Мотоциклы

1. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) 36:33.37

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +32.00

3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) +39.17

Багги

1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 54:43.16

2. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +44.33

3. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +1:53.58.