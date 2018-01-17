Николаев занял седьмое место на 11-м этапе "Дакара" и упустил лидерство в общем зачете

ТАСС, 17 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" финишировал седьмым на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Белен и Чилесито за 5 часов 56 минут 25 секунд.
Лучшее время на спецучастке длиной 280 км показал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-спорт" - 5:14.10. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (отставание 1.24), третьим - россиянин Дмитрий Сотников из "КамАЗ-мастер" (+28.51). Николаев уступил победителю 42 минуты и 15 секунд.
Экипаж команды "КамАЗ-мастер" Айрата Мардеева показал на 11-м этапе восьмое время (+55.28).
Николаев опустился на второе место в общем зачете грузовиков с результатом 40 часов 5 минут 34 секунды. Лидирует Вильягра (39:49.27), третьим идет Вязович (43:11.49).
Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Результаты 11-го этапа:
Грузовики
1. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") 5:14.10
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +1.24
3. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +28.51
...7. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +42.15
8. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +55.28
Автомобили
1. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота") 4:10.54