Крамник сыграл вничью с Карлсеном в пятом раунде шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 17 января. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в пятом раунде шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Максимом Матлаковым, Петр Свидлер оказался сильнее китаянки Хоу Ифань.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров обыграл американца Фабиано Каруану, американец Уэсли Со оказался сильнее индийца Башкарана Адхибана, англичанин Гавейн Джонс сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, индиец Вишванатан Ананд - с китайцем Вэй И.

Гири, Ананд и Мамедьяров делят первое место в турнирной таблице после пяти туров, в их активе по 3,5 очка. Далее идут Карлсен, Со, Крамник (по 3), Карякин, Джонс, Вэй И, Свидлер, Матлаков (по 2,5), Каруана (1,5), Адхибан (1) и Хоу Ифань (0,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 28 января.