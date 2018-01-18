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"Нижний Новгород" проиграл французскому "Ле-Портелю" в матче Кубка Европы FIBA

Спорт
18 января, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 72:79

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ТАСС, 18 января. "Нижний Новгород" проиграл французскому "Ле-Портелю" со счетом 72:79 в гостевом матче третьего тура второго группового этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA).

В турнирной таблице группы I "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу. "Ле-Портель", с тремя победами идет первым.

На втором этапе Кубка Европы 16 команд разбиты на четыре группы. По две лучшие пройдут в следующий раунд соревнований. В следующем матче 24 января "Нижний Новгород" в гостях сыграет с финским клубом "Катая".

Кубок Европы FIBA считается четвертым по силе клубным баскетбольным турниром Старого Света.

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