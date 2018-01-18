"Нижний Новгород" проиграл французскому "Ле-Портелю" в матче Кубка Европы FIBA

ТАСС, 18 января. "Нижний Новгород" проиграл французскому "Ле-Портелю" со счетом 72:79 в гостевом матче третьего тура второго группового этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA).

В турнирной таблице группы I "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу. "Ле-Портель", с тремя победами идет первым.

На втором этапе Кубка Европы 16 команд разбиты на четыре группы. По две лучшие пройдут в следующий раунд соревнований. В следующем матче 24 января "Нижний Новгород" в гостях сыграет с финским клубом "Катая".

Кубок Европы FIBA считается четвертым по силе клубным баскетбольным турниром Старого Света.