Предолимпийский этап биатлонного Кубка мира стартует в Антхольце

ТАСС, 18 января. Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует в четверг в итальянском Антхольце. Гонки в Южном Тироле станут последней репетицией перед Олимпийскими играми, которые откроются в южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля.

В Антхольце в течение четырех дней пройдут спринт, гонки преследования и масс-старты - практически все личные олимпийские виды, за исключением индивидуальных гонок. Ожидается, что по итогам итальянского этапа, который традиционно считается успешным для российского биатлона, тренеры сборной определят окончательный состав на Олимпиаду.

На минувшей неделе в немецком Рупольдинге впервые в сезоне биатлонисты обошлись без традиционных спринта и пасьюта. В Баварии вновь блеснули лидеры Кубка мира - француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё, которые на двоих победили в 11 личных гонках сезона из 12. Российские биатлонисты в Рупольдинге завоевали бронзу в мужской эстафете, в личных стартах вновь оставшись без наград.

По итогам этапа в Германии тренерский штаб принял решение отправить на тренировочный сбор Алексея Волкова, выступавшего в составе эстафетной команды. Таким образом, в мужской сборной в Антхольце выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

Биатлонистки еще ни разу в сезоне не оказывались в тройке призеров, и во вторую команду отправлена Виктория Сливко, которой 23-28 января предстоят выступления на чемпионате Европы в другом итальянском местечке - Риднау. В Антхольце же выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

В четверг в Антхольце состоится женская спринтерская гонка, в пятницу - мужская. На субботу запланированы гонки преследования, в воскресенье пройдут гонки с масс-старта.

Антхольц - удачное место для отечественного биатлона

В общем зачете Кубка мира среди мужчин после пяти этапов лидирует Фуркад, который выиграл пять гонок сезона, в том числе и индивидуальную неделю назад в Рупольдинге. На 44 балла Фуркад опережает Бё, ставшего в Рупольдинге победителем масс-старта.

Неудачно выступил в Баварии лидер сборной России Шипулин, который в общем зачете опустился на седьмое место. В нынешнем сезоне на счету Шипулина лишь один призовой результат - третье место в гонке преследования во французском Анси месяц назад. Год назад Шипулин именно в Антхольце сумел одержать первую победу в сезоне, опередив всех в индивидуальной гонке, которой на сей раз на итальянском этапе не будет.

В женском зачете на первое место вышла финка Кайса Мякяряйнен, которая на 19 очков опережает Анастасию Кузьмину из Словакии. Мякяряйнен при этом выиграла лишь одну гонку сезона - масс-старт в Рупольдинге. Лучшей из россиянок остается Юрлова-Перхт, которая занимает лишь 16-е место.

В 2016 году на этапе в Антхольце женская сборная России показала результат, который остается для нее лучшим. Ольга Подчуфарова стала первой в спринте, где третье место заняла Юрлова, затем опередив всех в пасьюте. Кроме того, именно в Антхольце два года назад женская эстафетная команда в последний раз оказалась в призах на кубковом этапе, заняв третье место. Впрочем, из того состава в сборной осталась лишь Юрлова, которая успела родить ребенка и вернуться на лыжню.

Антхольц - популярный спортивный курорт в Южном Тироле в северной итальянской области Трентино - Альто-Адидже на границе с Австрией. Кубковый этап по биатлону прошел здесь в первом же сезоне в 1978 году, когда победили представители ГДР - Франк Ульрих в индивидуальной гонке, Клаус Зиберт в спринте и мужская команда в эстафете. 22 февраля 1978 года в индивидуальной гонке в Антхольце второе и третье места заняли советские биатлонисты Александр Ушаков и Николай Круглов, которые завоевали первые отечественные медали в истории Кубка мира.

За 40 лет в Антхольце прошли около 30 кубковых этапов, причем в сезоне-2000/01 - сразу четыре, а также чемпионаты мира в 1975, 1976 (одна гонка), 1983, 1995 и 2007 гг. Примет Антхольц чемпионат мира по биатлону и в 2020 году.