"Челси" вдевятером обыграл "Норвич" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

ТАСС, 18 января. Футболисты "Челси" в серии пенальти обыграли дома "Норвич" в переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Миши Батшуайи (55-я минута), у гостей гол на счету Джамаля Льюиса (90). В серии пенальти лондонцы выиграли со счетом 5:3.

"Челси" заканчивал матч вдевятером. На 117-й минуте за вторую желтую карточку был удален Педро, на 120-й - Альваро Мората.

6 января "Челси" в гостях сыграл с "Норвичем" со счетом 0:0. Теперь в 1/16 финала лондонский клуб 28 января дома сыграет с "Ньюкаслом".