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"Челси" вдевятером обыграл "Норвич" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Спорт
18 января, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Лондонский клуб победил в серии пенальти

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© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 18 января. Футболисты "Челси" в серии пенальти обыграли дома "Норвич" в переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Миши Батшуайи (55-я минута), у гостей гол на счету Джамаля Льюиса (90). В серии пенальти лондонцы выиграли со счетом 5:3.

"Челси" заканчивал матч вдевятером. На 117-й минуте за вторую желтую карточку был удален Педро, на 120-й - Альваро Мората.

6 января "Челси" в гостях сыграл с "Норвичем" со счетом 0:0. Теперь в 1/16 финала лондонский клуб 28 января дома сыграет с "Ньюкаслом".

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