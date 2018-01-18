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Чемпион IBF россиянин Липинец получил травму, его бой против американца Гарсии отложен

Спорт
18 января, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Российскому боксеру потребуется минимум три-четыре недели на восстановление

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ТАСС, 18 января. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Сергей Липинец получил травму правой руки, его бой против американца Мигеля Анхеля Гарсии, которой должен был пройти 10 февраля, отложен. Об этом порталу Boxingscene.com сообщил представитель российского боксера Алекс Вайсфельд.

Поединок Липинец - Гарсия должен был пройти в Сан- Антонио (штат Техас, США). По словам Вайсфельда, российскому боксеру потребуется минимум три-четыре недели на восстановление.

"Сергей очень расстроен, он умолял меня не отменять бой, - рассказал Вайсфельд. - Но это не мое решение, я тут ничего не мог сделать. Но как человек, который отвечает за карьеру Сергея, я доволен, что бой отложен. Какой бы не была новая дата поединка, мы будем готовы, ничего нас не остановит".

Липинец в ноябре завоевал титул IBF, победив по очкам японца Акихиро Кондо. Гарсия является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в категории до 61,2 кг. Всего на его счету 37 побед (30 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе Липинца 13 побед (10 - нокаутом) и ни одного поражения.

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