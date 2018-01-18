Компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018

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МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе компании.

В декабре 2017 года стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн формы российских спортсменов на Олимпиаде.

"ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской команды России, представил несколько эскизов формы для выступления спортсменов под олимпийским флагом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, - говорится в сообщении пресс-службы. - Основные цвета коллекции - серый, красный и белый, на парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR - Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Согласно регламенту МОК, олимпийская форма не содержит символику Российской Федерации - флаг, герб, экипирование российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Южную Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно".

Исполком МОК 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе "олимпийский атлет из России".

В связи с этим МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (указанные элементы должны быть заменены логотипом Olympic Athlete from Russia, вариант которого представил МОК), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Все эскизы формы россиян на Играх должны пройти процедуру утверждения МОК.

ZASPORT является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России. Игры-2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.