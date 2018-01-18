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Компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018

Спорт
18 января, 14:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Основные цвета коллекции - серый, красный и белый

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Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
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Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT
Эскиз формы российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года
© ZASPORT

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе компании.

В декабре 2017 года стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн формы российских спортсменов на Олимпиаде.

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"ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской команды России, представил несколько эскизов формы для выступления спортсменов под олимпийским флагом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, - говорится в сообщении пресс-службы. - Основные цвета коллекции - серый, красный и белый, на парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR - Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Согласно регламенту МОК, олимпийская форма не содержит символику Российской Федерации - флаг, герб, экипирование российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Южную Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно".

Исполком МОК 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе "олимпийский атлет из России".

В связи с этим МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (указанные элементы должны быть заменены логотипом Olympic Athlete from Russia, вариант которого представил МОК), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Все эскизы формы россиян на Играх должны пройти процедуру утверждения МОК.

ZASPORT является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России. Игры-2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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