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Строительство Зала славы бокса в Москве начнется в 2018 году

Спорт
18 января, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Преззентация проекта запланирована на 1 февраля

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

©  Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Строительство Зала славы бокса и Центра бокса в Москве начнется в нынешнем году. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Этот Зал славы вообще будет уникальным, поскольку в нем будут находиться центр развития, повышения квалификации тренеров. Также для спортсменов будет общежитие, - сказал Кремлев. - Строительство должно начаться в этом году. Презентация будет 1 февраля на форуме в Сочи, где будут слепки рук наших олимпийских чемпионов и чемпионов мира в профессиональном боксе".

Строительство должно быть завершено в следующем году, когда в Сочи пройдет чемпионат мира, сообщил Кремлев. "Такого зала, где будут увековечены имена олимпийских чемпионов и профессиональных боксеров, чемпионов мира, больше нет в мире. В конце марта объявим место, где он будет сооружен", - сообщил генсекретарь.

Международный боксерский форум пройдет в Сочи с 1 по 4 февраля.

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