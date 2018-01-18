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Чемпион мира Швайнштайгер продлил контракт с клубом MLS "Чикаго" до конца года

Спорт
18 января, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

В прошлом сезоне полузащитник провел за "Чикаго" 26 матчей, в которых забил три гола

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ТАСС, 18 января. Чемпион мира в составе сборной Германии полузащитник Бастиан Швайнштайгер продлил контракт с американским клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Чикаго" до конца 2018 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Чикаго".

"Я рад продлить контракт с "Чикаго" и продолжить то, что мы начали в 2017 году, - сообщил 33-летний Швайнштайгер. - В прошлом году был особенный момент в моей карьере, но он получился не таким полным без выигранного трофея. Уверен, что мы сможем провести еще один незабываемый сезон при поддержке наших прекрасных болельщиков. Мне нравится город и команда, поэтому я с нетерпением жду начала сезона".

В прошлом сезоне полузащитник провел за "Чикаго" 26 матчей, в которых забил три гола. Чемпионат MLS нынешнего сезона стартует в марте.

Швайнштайгер, помимо "Чикаго", выступал за мюнхенскую "Баварию" (2002-2015) и английский "Манчестер Юнайтед" (2015-2017). В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, всего за национальную команду полузащитник провел 121 матч и забил 24 гола. Он является восьмикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в составе "Баварии". За мюнхенский клуб Швайнштайгер провел 500 матчей.

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